Ростовская область отправила в Абхазию 9,8 тонны молочной продукции

Молоко, мясо и 126 тысяч яиц отправили из Ростовской области в Абхазию. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 29 мая на таможне Ростовской области досмотрели и оформили три партии продуктов для отправки в Абхазию. Общий вес — 11,3 тонны. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по региону.

Из региона вывезли готовую молочную продукцию общим весом 9,8 тонны, готовую мясную продукцию — 1,5 тонны и 126 тысяч куриных яиц. Продукты проверили в лаборатории и признали полностью безопасными и соответствующими требованиям Абхазии.

Специалисты также проверили, откуда взялась продукция. И нарушений не нашли.

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