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НовостиОбщество8 июня 2026 10:16

В Ростове сняли с продажи гостиницу «Московскую» за 295 млн рублей

Гостиницу в центре Ростова сняли с продажи
Екатерина ПОПОВА
Гостиницу в центре Ростова сняли с продажи.

Гостиницу в центре Ростова сняли с продажи.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостиницу «Московскую» в центре Ростова-на-Дону сняли с продажи. Несколько дней назад объявление исчезло с сайтов, где выставляли недвижимость.

Здание находится на улице Большая Садовая, 62. Сначала его продавали за 280 миллионов рублей, потом цену подняли до 295 миллионов. Но желающих купить гостиницу так и не нашлось.

Причины, почему объявление убрали, не известно.

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