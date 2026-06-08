В Ростове сняли с продажи гостиницу «Московскую» за 295 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Гостиницу «Московскую» в центре Ростова-на-Дону сняли с продажи. Несколько дней назад объявление исчезло с сайтов, где выставляли недвижимость.
Здание находится на улице Большая Садовая, 62. Сначала его продавали за 280 миллионов рублей, потом цену подняли до 295 миллионов. Но желающих купить гостиницу так и не нашлось.
Причины, почему объявление убрали, не известно.
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