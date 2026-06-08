Члены банды «Сельмаш» получили от 10 до 22 лет колонии

Ростовской областной суд изменил приговор участникам преступного сообщества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовской областной суд рассмотрел апелляцию по делу банды «Сельмаш». 15 человек признаны виновными в вымогательстве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Теперь осужденные получили от 10 до 22 лет колонии. Некоторые будут отбывать срок в колонии строгого режима, остальные — особого. Кроме того, суд назначил общий штраф в 18,2 миллиона рублей. Все подсудимые члены банды участвовали в заседаниях по видеосвязи.

Приговор вступил в законную силу.

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