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НовостиОбщество8 июня 2026 11:17

Члены банды «Сельмаш» получили от 10 до 22 лет колонии

Ростовской областной суд изменил приговор участникам преступного сообщества из Ростова
Екатерина ПОПОВА
Ростовской областной суд изменил приговор участникам преступного сообщества.

Ростовской областной суд изменил приговор участникам преступного сообщества.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовской областной суд рассмотрел апелляцию по делу банды «Сельмаш». 15 человек признаны виновными в вымогательстве и участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Теперь осужденные получили от 10 до 22 лет колонии. Некоторые будут отбывать срок в колонии строгого режима, остальные — особого. Кроме того, суд назначил общий штраф в 18,2 миллиона рублей. Все подсудимые члены банды участвовали в заседаниях по видеосвязи.

Приговор вступил в законную силу.

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