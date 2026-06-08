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НовостиЭкономика8 июня 2026 13:55

В Новочеркасске планируют построить производственный комплекс за 346 млн рублей

Новый производственный комплекс появится в Новочеркасске
Ангелина СКИБА
На производстве откроют 56 рабочих мест.

На производстве откроют 56 рабочих мест.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2029 году в Новочеркасске планируют ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс. Соответствующую информацию указали в реестре инвестиционных проектов на сайте донского правительства.

Инициатором проекта выступает ООО «Нейс-Инжиниринг». Реализацию плана курирует муниципалитет.

Планируемый объем инвестиций в будущий производственный комплекс составляет 346 млн рублей. Предполагается, что на производстве откроют 56 рабочих мест.

Также два новых производства собираются запустить на территории Красносулинского индустриального парка в Ростовской области.

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