В пункт отбора на военную службу в Ростове обращаются граждане со всей страны

Военные, заключившие контракт на Дону, получают до 3,6 млн рублей единовременно. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону, в пункте отбора на военную службу, отмечают увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны. Обращаются люди из разных уголков страны, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

— В настоящее время фиксируется рост количества желающих заключить контракт с МО РФ. Особый интерес, безусловно, вызывают подразделения БпС, хотя части ВДВ и морской пехоты также востребованы, — сообщил Дмитрий Водолацкий.

Всем обратившимся рассказывают об особенностях прохождения службы, получения военно-учетной специальности, выплатах и льготах. Также перед заключением контракта необходимо сдать анализы, пройти медицинский осмотр и беседу с психологом. После этого определяется будущее место прохождения военной службы с учетом пожеланий кандидата.

— Мы стараемся все делать быстро. Абсолютно откуда угодно человек может приехать, мы также оплачиваем проезд, проживание, — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону пояснил Никита Скрябин.

Необходимые документы оформляют в течение одного-двух дней, затем кандидатов направляют в воинские части, где они будут зачислены в списки личного состава подразделения, поставлены на все виды довольствия и приступят к прохождению курса общевойсковой подготовки.

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ в Ростовской области, получают до 3,6 млн рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Семьи участников СВО в Ростовской области могут получить помощь по вопросам ЖКХ

Госжилинспекция Ростовской области помогла семьям бойцов СВО решить проблемы со светом (подробности)