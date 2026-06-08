Глава Ростова сообщил о новом кадровом назначении в администрации города

Кадровое назначение утвердили в администрации Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начальником управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации Ростова-на-Дону стала Ирина Астафьева. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Ирина Астафьева окончила Южный федеральный университет. С 2001 года работала в образовательных учреждениях донской столицы, а в 2008 года поступила на муниципальную службу.

Чиновник прошла путь от специалиста первой категории департамента имущественно-земельных отношений до заведующего сектором нормативных документов управления документационного обеспечения, а теперь возглавила управление внешних связей и межмуниципального сотрудничества городской администрации.

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