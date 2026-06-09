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НовостиОбщество9 июня 2026 7:24

Приговор по делу о незаконных рынках под Ростовом огласят 15 июля

Суд назначил дату приговора по делу об аксайских рынках, на скамье подсудимых 15 человек
Ангелина СКИБА
Ранее состоялись финальные судебные заседания.

Ранее состоялись финальные судебные заседания.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приговор по делу о незаконных аксайских рынках под Ростовом-на-Дону огласят 15 июля, сообщает «Город N».

По информации издания, в ходе финальных судебных заседаний подсудимые попросили вынести оправдательный приговор, заявив о «несостоятельности доказательств».

Напомним, ранее государственный обвинитель запросил для 15 участников дела от 9,5 до 25 лет лишения свободы, в том числе, потребовал срок в 25 лет и штрафы в 5,5 и 7 млн рублей для экс-главы Аксайского района Виталя Борзенко и владельца рынков Керима Бабаева.

Напомним, по версии следствия, владелец рынков возглавлял преступное сообщество, которое незаконно приобрело земли. Предварительно, в состав сообщества также входил бывший глава администрации района.

В апреле 2021 года на аксайских рынках провели проверку, после этого доступ на территорию ограничили. Еще через время по решению суда работу торговых объектов остановили.

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