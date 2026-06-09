Приговор по делу о незаконных рынках под Ростовом огласят 15 июля

Ранее состоялись финальные судебные заседания. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приговор по делу о незаконных аксайских рынках под Ростовом-на-Дону огласят 15 июля, сообщает «Город N».

По информации издания, в ходе финальных судебных заседаний подсудимые попросили вынести оправдательный приговор, заявив о «несостоятельности доказательств».

Напомним, ранее государственный обвинитель запросил для 15 участников дела от 9,5 до 25 лет лишения свободы, в том числе, потребовал срок в 25 лет и штрафы в 5,5 и 7 млн рублей для экс-главы Аксайского района Виталя Борзенко и владельца рынков Керима Бабаева.

Напомним, по версии следствия, владелец рынков возглавлял преступное сообщество, которое незаконно приобрело земли. Предварительно, в состав сообщества также входил бывший глава администрации района.

В апреле 2021 года на аксайских рынках провели проверку, после этого доступ на территорию ограничили. Еще через время по решению суда работу торговых объектов остановили.

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