Вручения аттестатов в Ростове пройдут 27 июня и 1 июля

Аттестаты планируют получить 13 тысяч девятиклассников и 5,5 тысячи одиннадцатиклассников. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня и начале июля во всех школах Ростова-на-Дону пройдут церемонии выдачи аттестатов, рассказал глава города Александр Скрябин.

Документы государственного образца выпускникам одиннадцатых классов должны вручить 27 июня, а девятиклассникам — 1 июля.

— В этом году на получение документов особого образца и медали 1 и 2 степени претендуют более 1 тысячи ребят, выпускающихся из одиннадцатых классов. Из девятых классов аттестат особого образца планируют получить около 1,5 тысячи человек. Итоговые показатели станут известны по окончании всех экзаменов, — сообщил Александр Скрябин.

Всего аттестаты планируют получить 13 тысяч девятиклассников и 5,5 тысячи одиннадцатиклассников. Отдельно 30 июня в театре имени Максима Горького будут чествовать лучших выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» I степени.

— Особое внимание при проведении торжественных мероприятий уделим безопасности. Для этого будут привлечены сотрудники охранных организаций и органов внутренних дел. Также будет организовано дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов. Участники церемоний пройдут инструктажи, — добавил Александр Скрябин.

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