С 15 июня на М-4 в Ростовской области два съезда и путепровод

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С 15 июня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют съезды развязки и путепровод в районе города Зверево (969 км). Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».
Альтернативные пути продохят через транспортные развязки на 960, 964 и 993 км.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. Также владельцам авто напоминают: за рулем нужно строго соблюдать ПДД, необходимо следить за скоростью и дистанцией на пароезжей части.
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