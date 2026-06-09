С 15 июня на М-4 в Ростовской области два съезда и путепровод

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют съезды развязки и путепровод в районе города Зверево (969 км). Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

Альтернативные пути продохят через транспортные развязки на 960, 964 и 993 км.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. Также владельцам авто напоминают: за рулем нужно строго соблюдать ПДД, необходимо следить за скоростью и дистанцией на пароезжей части.

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