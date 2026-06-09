В Ростовской области отремонтируют 50 км дороги за счет сэкономленных денег

Ремонт дорог намерены завершить до конца осени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области отремонтируют дополнительные 50 километров дорог. Средства на это появились за счет снижения цен на торгах, когда заключали контракты на другие дорожные работы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сэкономленные деньги пойдут на ремонт 16 участков региональных и межмуниципальных трасс. Таким образом, вместо запланированных 315 километров в 2026 году приведут в порядок 365.

Дополнительные объекты расположены в 15 районах области. Основное внимание уделили маршрутам, которые ведут к школам, больницам, спортивным центрам и местам отдыха.

По данным министерства транспорта региона, все контракты с подрядчиками подписаны, работы уже начались. Закончить ремонт планируют до конца осени.

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