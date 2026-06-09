В Ростовской области в ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель легковушки

Мужчина погиб до приезда медиков. Фото: ГАИ по Ростовской области.

Во вторник, 9 июня, в Азовском районе Ростовской области произошла трагедия на трассе «Западная хорда». В 16:05 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Бокс» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», который остановился из-за поломки.

В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной версии, водитель легковушки отвлекся от дороги.

Удар оказался настолько сильным, что находившийся в иномарке водитель погиб на месте до прибытия бригады медиков.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции и следователи главного следственного управления областного МВД. Им предстоит детально восстановить картину случившегося и выяснить все причины, приведшие к смертельному наезду. Госавтоинспекция в очередной раз призвала автомобилистов к предельной концентрации за рулем, напоминая, что любое отвлечение может стоить жизни.

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