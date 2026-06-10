В среду синоптики прогнозируют на Дону непогоду. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 10 июня будет жаркой, но не обойдется без капризов погоды. Если в донской столице пройдут кратковременные дожди с грозой и поднимется сильный ветер, то по области синоптики прогнозируют ливни с градом и настоящий шторм. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 10 июня будет переменной облачности, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром на землю осядет туман. Юго-западный ветер разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 11 июня ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах - сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до штормовых 20 - 23 м/с. Утром в отдельных районах осядет туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 - 18 м/с, а лишь в отдельных районах до 20 - 23 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, местами выпадет кратковременный дождь, вероятна гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 10 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 11 июня ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +26 до +31 градуса. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Циклон возвращается: Как будет меняться погода в длинные выходные и до конца месяца, рассказал климатолог Александр Иошпа

Климатолог Александр Иошпа спрогнозировал возвращение циклона в Ростовскую область (подробнее)