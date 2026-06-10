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НовостиОбщество10 июня 2026 4:45

Поезда в Крым и обратно, идущие через Ростов, пустят на полуостров только днем

Несколько поездов в Крым и обратно, идущие через Ростов, будут останавливаться на станции Керчь Южная
Татьяна ТИХОНОВА
По прибытию на станцию Керчь Южная пассажиры будут пересаживаться на автобусы, предоставленные республикой Крым.

По прибытию на станцию Керчь Южная пассажиры будут пересаживаться на автобусы, предоставленные республикой Крым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда, следующие в Крым и из Крыма через Ростов, будут заезжать на территорию республики только в светлое время суток. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

- Оперативный штаб Крыма ввел новую схему движения железнодорожного транспорта с 00:00 среды, 10 июня. Ночное передвижение поездов «Таврия» по полуострову сокращается. Теперь маршруты десяти составов будут заканчиваться и начинаться на станции Керчь Южная, - сообщили в транспортной компании.

Среди них: поезда из Москвы в Симферополь и Евпаторию, из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь, а также составы из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.

- На станции Керчь Южная пассажиров пересадят на автобусы. Их предоставит республика Крым. На каждом автобусе укажут направление: Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь и другие, - уточнил перевозчик и добавил, что расписание автобусов опубликовано на сайте Минтранса Крыма.

Некоторые поезда «Таврия» продолжат курсировать по прежнему расписанию. В их числе составы из Москвы в Симферополь (в том числе двухэтажные), Феодосию, Севастополь, из Санкт-Петербурга в Евпаторию, из Адлера в Симферополь, из Минеральных Вод и Смоленска.

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