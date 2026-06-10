В микрорайоне Суворовском в Ростове неизвестные запустили фейерверки

Инцидент произошел в районе улицы Печерского. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июня во время беспилотной опасности в микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону неизвестные запустили фейерверки. Громкие звуки и вспышки напугали местных жителей, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел после 22 часов вечера в районе Печерского, 7/3.

Напомним, в регионе действует запрет на запуски салютов и фейерверков. Нарушителям грозят штрафы.

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