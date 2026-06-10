Лес вспыхнул после атаки БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Возгорание полностью ликвидировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области после атаки БПЛА вспыхнул лес, пламя уже потушено. Об этом утром 10 июня сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, полностью ликвидировано, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также возгорание, начавшееся после воздушной атаки, потушили в Миллеровском районе Дона. Там во время происшествия были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Сейчас люди вернулись в дома. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском районе после падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом.

Всего к полуночи на Дону было уничтожено больше десятка БПЛА. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

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