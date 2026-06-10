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НовостиОбщество10 июня 2026 9:01

Власти Ростова решили снести многоквартирный дом на Ставского

Аварийный многоквартирный дом снесут в Ростове
Ангелина СКИБА
Строение признали непригодным для проживания в 2020 году.

Строение признали непригодным для проживания в 2020 году.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону решили снести аварийный дом в микрорайоне Ленгородок. Соответствующий документ опубликовали на сайте ростовской администрации, сообщает «Городской репортер».

Речь идет о двухэтажном доме на Ставского, 32/109. Строение признали непригодным для проживания в 2020 году.

Жильцы ранее получили уведомления о необходимости демонтажа постройки за свой счет, но расходы оказались неподъемными. В связи с этим местные власти проведут снос самостоятельно.

Переселение жильцов запланировали в этом году, также людям должны выплатить компенсации.

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