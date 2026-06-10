Родители Дона вошли в ТОП-5 самых заботливых на Юге и Кавказе

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В регионе вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. За год Ростовская область поднялась на одну строчку, заняв третье место в рейтинге регионов на Юге и Кавказе по аудитории таких сервисов. Выше в этом топе только Краснодарский край и Чечня, а после Дагестан и Ставрополье. С наступлением тепла интерес к онлайн-присмотру продолжил расти: к июню число пользователей увеличилось ещё на 9,5% относительно зимы, сообщили аналитики МегаФона с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Родителям важно контролировать местоположение ребёнка, уровень заряда его телефона и баланс на счету. Специальные онлайн-сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. Чаще всего в Ростовской области за детьми приглядывают мужчины: именно на них приходится 56%, подключений таких услуг, тогда как доля женщин составляет 44%.

В 42% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45-54 лет с долей 23%, а на представителей поколения 55-64 лет приходится лишь 12% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Спрос на детский онлайн-мониторинг возрастает, когда ребята начинают больше времени проводить на улице. Всплески активности стабильно приходятся на тёплое время года и начало школьных каникул в марте, июне и октябре.

- Современные дети всё чаще проводят время в интернете, и забота об их безопасности теперь нужна не только на улице, но и в виртуальном пространстве. Мы рекомендуем использовать решение «Родительский контроль», которое помогает одинаково хорошо присматривать за юным пользователем и в реальном мире, и в цифровом. Вы видите, где находится ваш ребёнок, и можете отслеживать историю его перемещений. При этом сервис надёжно защищает юного пользователя онлайн: блокирует нежелательные сайты, исключает случайные платные подписки, рекламные сообщения и дорогие международные звонки, — прокомментировал Алексей Иванов, директор МегаФона в Ростовской области.