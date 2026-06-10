Выставка «День Донского поля» собрала на одной площадке экспертный опыт и технологии лучших аграриев

В первый день работы выставки стенд компании посетил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Фото: Дмитрий Гребнев

В Зерноградском районе Ростовской области начала свою работу юбилейная, 10-я по счету аграрная выставка «День Донского поля». Она представляет собой масштабную экспозицию, на которой представлены передовые достижения сельскохозяйственной отрасли. Выставка проводится с целью ознакомления аграриев с инновационной техникой и разнообразием растениеводческих культур, объединяя на своей площадке ведущих сельхозпроизводителей, экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ученых и агрономов.

Традиционным участником выставки является «ФосАгро-Дон» – региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). На своем стенде компания представила комплексные решения для агробизнеса, среди которых: системы питания с доказанной эффективностью, адаптированные к почвенно-климатическим условиям региона, семена российской селекции с рекомендованными сортоориентированными технологиями питания и современные агрохимические сервисы, направленные на рост продуктивности посевов и получение плановой рентабельности урожая.

Участники выставки могут лично оценить эффективность разработанных экспертами компании систем питания на новых сортах зерновых, представленных на опытных делянках АНЦ «Донской». Для растениеводов проводятся мастер-классы по определению кислотности почвы, кислотности и жесткости воды с помощью мобильной лаборатории, доступен бесплатный экспресс-анализ образцов почв и воды.

В первый день работы выставки стенд компании посетил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который отметил важность применения минеральных удобрений для получения достойных урожаев и поблагодарил компанию за реализуемые практические достижения в этой сфере.

По словам директора компании Романа Калашникова, пять центров дистрибуции готовы полностью обеспечить потребности аграриев в минеральных удобрениях. Он отметил, что за последние пять лет донским аграриям поставлено почти 1,5 млн т всех видов удобрений.