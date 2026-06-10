Два главных правила надежного управления личным капиталом в цифровую эпоху

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В современной обстановке умение критически оценивать данные, фильтровать непроверенные советы и отличать надежные источники от мошеннических схем напрямую влияет на сохранность сбережений миллионов семей. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью СМИ выделил два ключевых правила, которые помогают эффективнее управлять личным капиталом и избегать рисков.

Самое первое - доверять можно только первоисточникам. Это сведения, публикуемые кредитными организациями и государственными ведомствами. Также в цифровых сервисах, можно найти актуальные сведения о новых продуктах, скидках и программах лояльности.

Второе правило — найти наставника. Как выразился банкир, нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетания грамотного ментора и официальной коммуникации от банка вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек. Главное заблуждение, которого стоит избегать, - считать, что финансовая грамотность имеет конечные границы. По словам эксперта, эта сфера постоянно расширяется, появляются новые вводные, и обучение никогда не заканчивается.

В ходе беседы Пьянов также сравнил менталитет россиян и жителей Европы. Ключевое отличие, которое он выделил, — крайне высокая терпимость к неэффективному, с точки зрения европейцев, размещению денег. Наши соотечественники спокойно воспринимают ситуацию, когда зарплата сутки и более остается без движения на текущем или карточном счете. В условиях периода высоких процентных ставок гораздо разумнее незамедлительно переводить свободные средства на накопительные счета или депозиты, однако привычка ощущать крупную сумму на карте часто перевешивает рациональный расчет. Эта лояльность к неоптимальному использованию ликвидности, резюмировал Дмитрий Пьянов, остается характерной национальной чертой.