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НовостиОбщество10 июня 2026 14:16

20 тонн рыбы экспортировали из Ростовской области в Туркменистан

Экспортную мороженую рыбу отправили из Ростовской области
Ангелина СКИБА
Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 5 июня 2026 года в таганрогском ветеринарном пункте на экспорт из Ростовской области в Туркменистан оформили 20 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Предприятие, выполнявшее экспорт, прошло ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, — говорится в опубликованной информации.

Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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