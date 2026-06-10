Строительная компания из Ростова выплатила уволенному сотруднику крупный долг. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростова-на-Дону смог получить более 350 рублей долга по зарплате от бывшего работодателя. Об этом рассказали в социальных сетях областной прокуратуры.

- Мужчина уволился из строительной организации по собственному желанию. Однако в нарушение требований закона руководство не произвело с ним окончательный расчет, — уточнили в надзорном ведомстве.

Ростовчанин написал заявление в правоохранительные органы Кировского района. Инспекторы провели проверку предприятия и подтвердили факт нарушения трудового законодательства. Прокурор внес представление в адрес начальства строительной фирмы.

Только после официального вмешательства организация выплатила уволенному сотруднику все удержанные деньги. Дополнительно компанию привлекли к административной ответственности. Владельцам бизнеса предстоит оплатить назначенные государством штрафы.

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