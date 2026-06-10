Губернатор назвал фермерство одной из точек роста экономики Ростовской области

Малый агробизнес производит более четверти валовой продукции АПК региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фермеры Ростовской области в общероссийском рейтинге находятся на втором месте по сбору зерновых, зернобобовых культур и по производству мяса, а также на четвертом месте по производству молока и овощей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— У нас на Дону малый агробизнес производит более четверти валовой продукции АПК региона. Фермерство — одна из точек роста. Не так давно встречался с фермерами-участниками СВО, которые нашли себя в мирной жизни, открыв свое дело, — рассказал Юрий Слюсарь.

Власти, по словам главы региона, прилагают усилия для поддержки малого сельхозбизнеса.

— Каждый год треть всей господдержки АПК региона направляется на развитие фермерских хозяйств. В 2025 году эта сумма составила 1,2 млрд рублей, — отметил Юрий Слюсарь.

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