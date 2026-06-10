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НовостиОбщество10 июня 2026 16:56

Президент назначил трех новых судей в Ростовской области

По указу президента в Ленинском районном суде в Ростове назначен новый председатель, а в Ростовском областном суде - двое судей
Татьяна ТИХОНОВА
В Ростовской области назначены трое новых судей.

В Ростовской области назначены трое новых судей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент назначил председателей Ростовского областного и Ленинского районного судов. Об этом вечером в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба судов региона.

Указ подписан 9 июня 2026 года. Документ называется «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ».

Председателем Ленинского районного суда Ростова-на-Дону назначена Виктория Желдакова. Судьями Ростовского областного суда стали Евгения Сало и Марина Саницкая.

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