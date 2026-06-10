В Ростовской области выросло число отравлений едой

Статистику пищевых отравлений озвучили в Роспотребнадзоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год в Ростовской области увеличилось количество случаев отравления едой. Об этом сообщается в годовом отчете регионального Роспотребнадзора.

В 2025 году зарегистрировали 11 пищевых отравлений. Годом ранее их было 9. Пострадало 27 человек (в 2024 — 17). Восемь из них заболели ботулизмом. Один случай с летальным исходом произошел в Обливском районе.

Основные причины отравлений — продукция общепита, вяленая рыба домашнего приготовления и консервы, сделанные в домашних условиях. Один пострадавший отравился рыбой промышленного изготовления.

Случаи ботулизма от вяленой рыбы, приготовленной дома, зафиксировали в Таганроге, Аксае, Ростове-на-Дону, Ремонтненском, Неклиновском и Обливском районах. В Аксайском районе в остатках продукта нашли токсин типа «Е».

Также выявили случай, связанный с продукцией индивидуального предпринимателя из Неклиновского района. Деятельность предприятия приостановили на 60 суток.

Кроме того, в отчете отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом. В 2025 году зарегистрировали 762 случая. Показатель на 100 тысяч населения — 18,30 (почти как в 2024-м — 18,4). Самые высокие показатели — в Зверево, Мясниковском, Аксайском районах и Ростове-на-Дону. При групповых вспышках основными возбудителями были норовирус (66,6%), сальмонеллез и чесотка (по 16,7%).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо лука — сыр с плесенью: Под Ростовом отличница-волонтер пошла на аферу в супермаркете, чтобы сэкономить на еде

Под Ростовом студентка чуть не сломала себе жизнь, желая сэкономить три тысячи рублей (подробнее)