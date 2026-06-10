Депутат ГД Затуллин: победа Пашиняна в Армении ставит под вопрос базу в Гюмри

В экономике армянские власти, по мнению депутата, будут действовать двойственно. С одной стороны, они стремятся на Запад. С другой — хотят сохранить преференции ЕАЭС. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парламентские выборы в Армении, победу на которых одержала правящая партия «Гражданский договор», фактически подтверждают курс на дистанцирование от России. Как отметил в разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, такая политика в перспективе ставит под вопрос дальнейшее присутствие российской военной базы в Гюмри.

Партия Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов. Это позволяет ей единолично сформировать правительство. Явка составила около 59%.

Затулин усомнился в достоверности цифр и легитимности голосования. Он заявил, что выборы побили рекорды по грубости и использованию административного ресурса. Только один оппозиционный блок потерял 70 кандидатов, которых арестовали перед голосованием. Депутат считает, что любые результаты, подтверждающие лидерство «Гражданского договора», используют для «зомбирования» населения.

Главный вопрос — реакция общества и оппозиции. Удовлетворятся ли они методами власти? Речь идет о судьбоносном выборе, подчеркнул Затулин.

— Если Пашинян удержит власть, курс на дистанцирование от России продолжится. Рано или поздно встанет вопрос о российской военной базе в Гюмри. В экономике армянские власти, по мнению депутата, будут действовать двойственно. С одной стороны, они стремятся на Запад. С другой — хотят сохранить преференции ЕАЭС, — объяснил депутат.

Затулин обратил внимание на противоречие: Пашинян приостановил членство в ОДКБ, хотя устав не предусматривает такой нормы. А в отношении ЕАЭС, где норма тоже отсутствует, он вдруг выяснил, что приостановка невозможна. Власти исходят из сиюминутной выгоды.

Депутат напомнил о предупреждениях Москвы: ЕС становится военизированным формированием, а не просто экономическим союзом. Никаких сомнений в курсе Пашиняна быть не должно. Если он сохранит власть, этот курс только усилится. Затулин считает, что большинство армян с ним не согласны. Но власти продолжат давить на оппозицию, как и делали всю кампанию.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт Финансового университета Юшков: нефть из РФ дает Китаю уверенность

США не могут повлиять на поставки по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», уверен эксперт Финансового университета (подробнее)