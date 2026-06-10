Явлинский прокомментировал перспективу заморозки вкладов россиян

Политик подчеркнул, что не видит реальных предпосылок для заморозки в ближайшее время. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского в интервью RTVI, на данный момент реальных причин для заморозки вкладов граждан нет, однако в будущем такое развитие событий теоретически не исключено.

— Может частично, но пока этого не будет. Когда-нибудь может, просто возьмут и скажут: на полгода замораживается, а потом продлят, — заявил политик.

На возражение, что официальные лица не обсуждают этот вопрос, Явлинский ответил:

— Оно и не будет обсуждаться. Просто вечером не обсуждается, а утром скажут. Может быть все, что угодно. Но ни завтра, ни послезавтра никто этого не ждет.

Политик подчеркнул, что не видит реальных предпосылок для заморозки в ближайшее время. Однако теоретически, считает он, возможно все.

Напомним, в середине мая глава Минфина Антон Силуанов назвал фейками разговоры о планах повысить налоги и заморозить вклады. По его словам, основные изменения в налоговой системе уже приняты.

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