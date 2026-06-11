На побережье Азовского моря завершены работы по модернизации телеком-оборудования

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

В популярном месте отдыха у ростовчан на побережье Азовского моря – Павло-Очаковской косе, завершились работы по улучшению покрытия LTE. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета для отдыхающих и местных жителей выросла на 20%.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации существующего телеком-оборудования на территории хутора Павло-Очаково, который находится вблизи туристической локации – Павло-Очаковской косы. Новые мощности сети закроют потребность в растущем интернет-трафике у местных жителей, а также на пляже, в гостевых домах, кафе и ресторанах, расположенных вдоль побережья. Теперь отдыхающие смогут ещё быстрее выходить в интернет, делиться впечатлениями в социальных сетях, загружать фото и видео, проводить банковские операции.

Павло-Очаковская коса — намывная песчано-ракушечниковая коса на побережье Азовского моря, это место популярно среди любителей пляжного отдыха и тех, кто занимается водными видами спорта. Постоянные ветра, умеренные волны и мелководье на косе создают условия для занятий кайтсёрфингом и виндсёрфингом.

- Мы продолжаем модернизировать сеть в популярных местах отдыха в Ростовской области, в том числе, на побережье Азовского моря. В период отпусков нагрузка на сеть в таких местах, как Павло-Очаковская коса, значительно возрастает, поэтому компания планомерно улучшает 4G в этой части региона, чтобы местные жители и туристы пользовались мобильным интернетом с комфортом. К примеру, ранее мы провели усиление сигнала в поселке Приморка, в селе Беглица – известных туристических местах для ростовчан, — рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

При этом улучшение качества связи произошло не только на территории хутора Павло-Очаково и косы. Новое оборудование обеспечило LTE покрытие на части региональной трассы 60К-65, расположенной рядом с Павло-Очаково. Ранее оператор уже проводил ряд работ по усилению сигнала 4G в населённых пунктах вблизи трассы 60К-65: среди них — сёла Маргаритово, Семибалки, Стефанидинодар, Круглое и хутор Чумбур-Коса.