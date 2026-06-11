Разбитые автомобили выставили на торги по низким ценам в Ростовской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области на продажу выставили старые и в некоторых случаях разбитые автомобили, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Лоты представлены на портале «ГИС Торги».
В частности, на аукцион выставили машины ВАЗ 111930 «Лада Калина» 2008 года выпуска, ВАЗ-211540 (Lada Samara) 2008 года выпуска и «Мерседес» 1981 года выпуска.
Начальная стоимость двух заявленных отечественных легковушек составляет 60 тысяч и 64,7 тысячи рублей. Практически лом иномарки готовы отдать за 15,1 тысячи рублей. Автомобили ВАЗ планируют реализовать в июне и июле, «Мерседес» должен уйти с молотка примерно в середине июля. Указанные машины находятся в Мясниковском и Ремонтненском районах.
Продаются и другие старые машины, все они имеют какие либо повреждения или недостатки, и ранее находились в эксплуатации.
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