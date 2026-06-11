Роспотребнадзор помог 135 жителям Ростовской области по вопросам туризма

Консультации провели по телефонам горячей линии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

135 жителей Ростовской области получили консультации по вопросам туризма по горячей линии Роспотребнадзора. Звонки принимались с 25 мая по 7 июня, рассказали в надзорном ведомстве.

Чаще всего люди обращались из-за отказов некоторых туроператоров или турагентов возвращать стоимость поездок. Ситуации были разными — от болезни клиента до задержки авиарейса. По горячей линии потребителям объяснили их права и рассказали, как действовать при расторжении договоров.

В четырех ситуациях оказали помощь в подготовке досудебных претензий о возврате денег за туры. Также подготовили одно заявление в суд.

Кроме этого, в период работы горячей линии на Дону распространили больше 600 памяток с информацией по вопросам оказания туристских услуг.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области собственник сельхозземли заплатит за свалку 700 тыс. рублей

Свалку в 9,8 тысячи кв. метров обнаружили на сельхозземле в Ростовской области (подробности)