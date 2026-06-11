Жители Зернограда остались без воды после коммунальной аварии

Аварийные работы уже ведутся, организован подвоз воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 июня, жители Зернограда остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает городская администрация.

— В связи с порывом водовода на пересечении переулка Западного и улицы Первомайской временно остановлено водоснабжение города. Завершить аварийные работы должны до конца дня, — уточняют местные власти.

Также о ходе ремонтных работ рассказала глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная. По словам министра, на данный момент специалисты проводят земляные работы. После уточнения характера повреждения выяснят, какой отрезок трубы нужно заменить.

Ответственная организация — МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Организован подвоз воды по заявкам жителей. Напомним, население Зернограда составляет более 24 тысяч человек.

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