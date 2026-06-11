В Ростове начали доследственную проверку из-за поврежденных в непогоду домов

Ростовчане рассказали, что крыши не ремонтируют после непогоды. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после непогоды пострадали крыши ряда многоквартирных домов, но ремонт все еще не ведется. На это пожаловались жильцы, теперь в ситуации разбираются следователи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Предварительно, после неблагоприятных погодных условий кровли пришли в негодность, - говорится в информации СК.

На данный момент ведется доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку произошедшему.

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