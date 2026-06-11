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НовостиОбщество11 июня 2026 14:14

В Ростове начали доследственную проверку из-за поврежденных в непогоду домов

Ростовские следователи проверяют жалобы на состояние крыш, пострадавших во время непогоды
Ангелина СКИБА
Ростовчане рассказали, что крыши не ремонтируют после непогоды.

Ростовчане рассказали, что крыши не ремонтируют после непогоды.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после непогоды пострадали крыши ряда многоквартирных домов, но ремонт все еще не ведется. На это пожаловались жильцы, теперь в ситуации разбираются следователи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Предварительно, после неблагоприятных погодных условий кровли пришли в негодность, - говорится в информации СК.

На данный момент ведется доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку произошедшему.

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