В ОАЭ задержали предпринимательницу, обманувшую в Ростове людей на 322 миллиона

Обвиняемую в мошенничестве россиянку задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По инициативе Генпрокуратуры России компетентные органы ОАЭ выдали гражданку России для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

С 2003 по 2009 год женщина являлась генеральным директором коммерческой организации. Вместе со своим мужем и другими сотрудниками она привлекала деньги людей для строительства в Ростове пяти жилых многоквартирных домов. При этом разрешительных документов у них на это не было.

В итоге супруги причинили 235 участникам долевого строительства ущерб на сумму 322 миллиона рублей. После этого они сбежали в Объединенные Арабские Эмираты.

- Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительных решений о передаче обвиняемых, - говорится в сообщении.

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