На праздник в Ростове и области возможно повторение ливней и гроз. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 12 июня обеспечит жителям летнюю жару, но ее пыл остудят дожди и грозы, а по области даже штормовой ветер. Подробный прогноз на праздничную пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 12 июня будет переменной облачности, возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 13 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разгонятся15 - 18 м/с, до конца суток 12 июня местами – до штормовых 20 - 23 м/с. В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а в отдельных районах сильный дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 12 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +28 — +30 градусов. В ночь на 13 июня ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +26 до +31 градуса, местами до +33. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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