В Ростове развернули самый большой флаг России

Флаг развернули на площадке исторического парка. Фото: сайт правительства Ростовской области

Накануне Дня России в Ростове-на-Дону развернули самый большой государственный флаг в стране, его площадь составила 1500 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

— Ростов-на-Дону официально выбран первым городом в стране, принимающим эту уникальную эстафету в рамках федеральной сети исторических парков «Россия — моя история». Ранее флаг был официально презентован президенту России Владимиру Владимировичу Путину, — рассказал Андрей Фатеев.

Флаг развернули на площадке исторического парка. Участвовали юнармейцы, представители «Движения первых», молодежных общественных организаций, военные, волонтеры, студенты колледжей и школьники.

Акцию провели во время открытия мультимедийной выставки «Код России: флаг, герб, гимн». Экспозиция была посвящена истории становления государственных символов России, их значению и роли в укреплении государственности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Бузова и Асти, цирковые представления, спектакли и экскурсии: Куда сходить в Ростове-на-Дону в День России 12 июня 2026

В праздничные выходные ко Дню России в Ростове пройдут концерты, спектакли, экскурсии и шоу (подробности)