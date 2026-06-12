Ольга Бузова перенесла концерт в Ростове из-за травмы

Певица и телеведущая Ольга Бузова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону перенесли концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Дату шоу-программы спешно изменили после внезапной травмы и операции, говорится на сайте KP.RU.

Сначала артистка опубликовала снимок с окровавленной ногой. Позже ситуацию прояснил ее пиар-директор Антон Богословский. Оказалось, Ольге Бузовой несколько часов делали операцию на ноге, и сейчас она находится в палате, где отходит от наркоза. Других подробностей о травме нет.

Концерт в Ростове-на-Дону собирались провести 13 июня, теперь его перенесли на 6 августа.

Ольга Бузова планировала выступить с шоу-программой «Вот она Я». Со сцены должны были прозвучать «Мало половин», «Хит парад», «WIFI», «Привыкаю» и другие хиты. Напомним, артистка начала активную сольную карьеру в 2016 году. К моменту она уже выпустила три студийных альбома и работает над четвертым.

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