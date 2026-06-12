В Ростове обозначили требования к убежищам в подвалах

Минимальная требуемая высота укрытия — 1,7 метра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова-на-Дону обозначили требования для убежищ в подвалах. Документ опубликован на сайте городской администрации, передает «Город N».

Минимальная требуемая высота укрытия — 1,7 метра. На одного человека должно приходиться 0,6 квадратных метров пола. Размер места для сидения человека — 0,45 на 0,45 метров, для лежания — 0,55 на 1,8 м. Для скамей отвадится 15% вместимости заглубленного помещения.

В подвале должны быть два входа, санитарный пост, санузел.

В каждом районе города планируют создать инвентаризационные комиссии для проверки укрытий. Инспекторы будут отправлять отчеты в управление по делам гражданской обороны.

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