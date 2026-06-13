По области воздух прогреется до +32. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 13 июня будет теплой. Жару ограничат дожди и грозы с сильным ветром. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 13 июня будет переменной облачности, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный и западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 14 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, вероятна гроза. Западный и юго-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах до штормовых 20 - 23 м/с. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 13 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 14 июня ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +23 до +28 градусов, местами до +32. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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