В Ленинском районе Ростова сорваны сроки включения горячей воды

В Ростове-на-Дону несколько домов остались без воды из-за серьезной поломки труб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Ростова-на-Дону сорваны сроки возвращения горячей воды в квартиры жителей из-за коммунальной аварии. Об этом в социальных сетях сообщила глава районной администрации Юлия Мищук.

- Во время гидравлических испытаний на участке между улицами Курской и Футбольной выявлен дефект, требующий сложного ремонта. Срок подачи воды сдвигается, сейчас мы ведем поиск подрядчика, — объяснила чиновница, принеся извинения горожанам.

Пока без горячей воды остаются жильцы дома № 18 на улице Тамбовской, а также многоэтажек № 25 и 26 на Футбольной. Власти уже попросили ресурсоснабжающие компании помочь в восстановлении сетей.

Параллельно специалисты оформляют документы для передачи этого проблемного участка теплотрассы в управление городской казной. Как только будет готов технический паспорт, объект отдадут на обслуживание новой организации.

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