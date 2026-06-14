Под Ростовом женщина поверила, что звонят из военкомата, и потеряла почти 10 млн рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области местная жительница стала жертвой крупной телефонной аферы. Как рассказали в региональном ГУ МВД, 42-летней дончанке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником военкомата. Он заявил, что ему нужно уточнить личные данные ее близкого родственника. Для этого человек на том конце провода потребовал продиктовать номер СНИЛС. Женщина так и поступила. После чего в смс ей пришло сообщение, что у нее взломали Госуслуги.

Аферисты убедили заявительницу, что с ее накопительного счета хотят украсть деньги. А для их спасения необходимо все снять и передать курьеру. Взволнованная женщина выполнила все указания мошенников, обналичила сбережения и передала девять миллионов 350 тысяч рублей обманщику.

При этом аферисты умудрились водить потерпевшую за нос на протяжении нескольких дней.

— В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Помните: сотрудники силовых и государственных ведомств никогда не звонят гражданам с требованием переводить деньги на «безопасные счета», — прокомментировали в Донском главке.

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