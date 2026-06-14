В КЧР через 20 лет задержали насильника 14-летней школьницы

Преступник был крайне удивлен, что его нашли спустя столько лет. Фото: СКР по КЧР

В Карачаево-Черкесии задержали насильника 14-летней школьницы спустя 20 лет. Об этом сообщают наши коллеги из «КП – Северный Кавказ» со ссылкой на следственный комитет республики.

Преступление произошло 1 сентября 2006 года. После школьной линейки девочка гуляла в парке «Зеленый остров» в Черкесске. Там на нее напала группа молодых людей. Трое из них, применив силу, надругались над ребенком и скрылись.

По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Девочка видела насильников впервые и была в сильном шоке. Уголовное дело приостановили.

Однако следователи сохранили все улики, в том числе одежду потерпевшей. Спустя годы, с развитием технологий, молекулярно-генетическая экспертиза помогла выявить генотипы преступников. Их поставили на федеральный учет.

В 2016 году установили круг подозреваемых. Один из них был задержан, осужден и уже отбывает наказание. Оставалось найти еще двоих.

В июне 2026 года геномная база данных дала совпадение с жителем КЧР. Следователи и оперативники нашли и задержали мужчину. Сначала он все отрицал, но под тяжестью улик признал вину.

Личность третьего насильника тоже установили. Однако, по имеющимся данным, он уже умер.

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