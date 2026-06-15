Ростовчане хотели бы получать на пенсии почти 59 тысяч рублей в месяц

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Каждый шестой ростовчанин формирует дополнительный капитал на пенсию. Но многие начинают заниматься этим только после 40 лет. При этом участники опроса хотели бы получать почти 59 тысяч рублей в месяц, чтобы общая сумма накоплений в итоге составила 6 млн рублей. Такие данные продемонстрировало исследование, проведенное СберНПФ.

По данным опроса, 16% жителей Ростова-на-Дону регулярно или время от времени откладывают на пенсию. 71% из них начинают копить на эту цель после 40 лет.

- Жители Ростова-на-Дону рассчитывают сохранять привычный образ жизни и уровень потребления даже после завершения карьеры. Для достатка участникам опроса нужно получать 58,6 тысячи рублей в месяц, а также обладать финансовым резервом в 5,8 млн рублей. Пока люди копят на эту цель после 40 лет. Однако если начать раньше, то вкладывая по 2-3 тысячи рублей в месяц, можно ставить даже более амбициозные цели, - отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По словам эксперта, достичь приемлемых результатов можно при подключении к программе долгосрочных сбережений, которая позволяет снимать накопленные средства целиком или разбивать их на помесячные выплаты.

- Установку на «поздние» сбережения надо менять. В этом могут помочь работодатели: например, рассказывать, как формировать пенсионный капитал через корпоративные решения или программу долгосрочных сбережений. Такой подход поможет увеличить будущий доход россиян на 30-50%, - подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Руслан Вестеровский.