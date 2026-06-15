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НовостиОбщество15 июня 2026 15:23

На Дону ИИ изучил 135 тысяч медицинских исследований и сэкономил время врачей

В Ростовской области искусственный интеллект помог найти скрытые патологии на 50 тысячах снимков
Анна ШИЛЯЕВА
В больницах и поликлиниках Ростовской области искусственный интеллект проанализировал уже более 135 тысяч лучевых и инструментальных исследований.

В больницах и поликлиниках Ростовской области искусственный интеллект проанализировал уже более 135 тысяч лучевых и инструментальных исследований.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В больницах и поликлиниках Ростовской области искусственный интеллект проанализировал уже более 135 тысяч лучевых и инструментальных исследований. Цифровой ассистент помог сберечь время и врачам, и пациентам, сообщили в местном региональном здравоохранения.

Главный итог работы ИИ: почти в каждом третьем случае, а это около 50 тысяч снимков, система нашла признаки патологий. На них медикам стоило обратить пристальное внимание. Как подчеркнул глава областного минздрава Наири Варданян, за этой статистикой стоят реальные люди, ведь вовремя замеченная болезнь позволяет сразу начать лечение.

Система работает как умный сортировщик. Она делит поток снимков на условную норму и подозрения на патологию, а также готовит для доктора предварительное описание.

Благодаря технологиям медицинские данные обрабатываются быстрее, а очереди в диагностические кабинеты становятся меньше, при этом сама диагностика стала точнее и качественнее.

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