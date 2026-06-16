Во вторник в Ростове похолодает. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 16 июня станет прохладнее, чем днем ранее. Ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 16 июня будет переменной облачности. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер западный и юго-западный разовьет скорость 7 - 12 м/с, вечером 16 июня, а также при грозе, порывы 15 - 17 м/с. В ночь на 17 июня — переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы 15 - 18 м/с. В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный и юго-западный 7 - 12 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, при грозе 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 16 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +24 — +26 градусов. В ночь на 17 июня ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +22 до +27 градусов, местами до +31. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram