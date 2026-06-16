35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 16 июня в Ростовской области ликвидировали 35 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В ходе отражения воздушной атаки уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация будет уточняться.

Добавим, в Ростовской области с ночи действует предупреждение о БПЛА. Отбой угрозы еще не объявляли.

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