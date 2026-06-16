После жалобы 648 работников компании в Ростовской области получили зарплаты

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками была полностью погашена. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие в Аксайском районе Ростовской области собрало долги по зарплатам перед работниками на десятки миллионов рублей. Когда об этом узнали в прокуратуре, прошла проверка.

В итоге сотрудники надзорного ведомства подтвердили ситуацию. Оказалось, на предприятии, работающем в сфере дорожного строительства, без оплаты труда оставались 648 человек, а общая сумма зарплатного долга составила более 66 млн рублей.

— Приняли меры реагирования. После этого задолженность перед работниками была полностью погашена, — говорится на сайте прокуратуры Ростовской области.

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