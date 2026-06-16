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НовостиОбщество16 июня 2026 11:35

После жалобы 648 работников компании в Ростовской области получили зарплаты

На Дону дорожная компания собрала долг перед работниками на десятки миллионов рублей
Ангелина СКИБА
После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками была полностью погашена.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками была полностью погашена.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие в Аксайском районе Ростовской области собрало долги по зарплатам перед работниками на десятки миллионов рублей. Когда об этом узнали в прокуратуре, прошла проверка.

В итоге сотрудники надзорного ведомства подтвердили ситуацию. Оказалось, на предприятии, работающем в сфере дорожного строительства, без оплаты труда оставались 648 человек, а общая сумма зарплатного долга составила более 66 млн рублей.

— Приняли меры реагирования. После этого задолженность перед работниками была полностью погашена, — говорится на сайте прокуратуры Ростовской области.

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