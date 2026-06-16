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НовостиОбщество16 июня 2026 12:03

На ярмарках в Ростовской области хотят обязать продавцов пробивать чеки

В Ростовской области предложили обязать организаторов ярмарок следить за кассовой техникой у продавцов
Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области предложили обязать организаторов ярмарок следить за кассовой техникой у продавцов.

В Ростовской области предложили обязать организаторов ярмарок следить за кассовой техникой у продавцов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Департамент потребительского рынка подготовил поправки в закон «Об организации ярмарок». Документ опубликован на сайте областного правительства.

Суть изменений заключается в том, чтобы обязать организаторов ярмарок проверять наличие кассовой техники у продавцов.

Сейчас такой обязанности нет. Арендаторы часто рассчитываются с покупателями наличными или переводом на телефон, не пробивая чеки. Это скрывает реальный товарооборот и выручку, в итоге бюджет недополучает налоги.

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