Семь тысяч заявок на бесплатную парковку подали жители Ростовской области

Бесплатную парковку для инвалидов в Ростовской области можно оформить через госуслуги за 15 минут. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дончане с инвалидностью I и II групп, а также III группы при наличии ограничений к самостоятельному передвижению могут оформить право на бесплатную парковку на специальных местах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В сообщении сказано, что в Ростовской области этой возможностью уже воспользовались более семи тысяч человек, подав заявки через портал госуслуг.

Право действует на автомобиль, на котором человек с инвалидностью передвигается в качестве водителя или пассажира. Заявление проще всего подать через портал госуслуг или МФЦ. Социальный фонд рассматривает его автоматически в течение 15 минут.

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