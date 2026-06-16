СК организовал проверку по факту отсутствия воды в Зимовниках

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В поселке Зимовники с начала июня на части улиц отсутствует водоснабжение. Проблема возникла из-за аварии на трансформаторе насосной станции. Информация об этом появилась в соцсетях. После чего была организована доследственная проверка. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее ситуацию с отключениями горячей воды в Ростове прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь.
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