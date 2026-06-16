В Таганрогском заливе и акватории Азова находятся 20 затонувших судов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Таганрогском заливе и акватории порта Азов находятся 20 затонувших судов, включая теплоход «Чичерин». Об этом «Ведомостям Юг» сообщило региональное министерство транспорта.
По оценкам ведомства, эти объекты не мешают судоходству и не создают угрозы безопасности, в том числе не препятствуют пассажирским перевозкам.
Предложения по подъему судов направлялись еще в 2023 году в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие».
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