В Ростовской области приняли закон о жилье для трудовых мигрантов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, который устанавливает минимальную норму жилья для иностранных работников. Речь идет о тех, кто временно живет в рабочих общежитиях при предприятиях.
Согласно новым правилам, каждому мигранту обязаны предоставить не менее шести квадратных метров жилой площади. Для семей предусмотрены отдельные комнаты — также из расчета шесть метров на каждого члена семьи. При этом жилье должно соответствовать санитарным нормам.
По федеральному закону принимающая сторона должна обеспечить иностранца жильем на весь срок его пребывания в России.
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